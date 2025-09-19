Napoli vs Manchester City: I Momenti Chiave della Sconfitta in Champions League

Il Napoli ha affrontato una sfida difficile nella sua campagna di Champions League, subendo un risultato negativo di 2-0 contro il Manchester City. La partita, disputata a Manchester, ha visto gli azzurri di mister Conte sotto pressione, specialmente dopo l’espulsione del capitano Di Lorenzo, avvenuta nel primo tempo.

Nonostante un avvio promettente, durante il quale il Napoli era riuscito a mettere in difficoltà gli avversari, il match ha subito una svolta decisiva che ha condizionato il corso della gara.

Il primo tempo: un avvio incoraggiante ma problematico

Il Napoli ha mostrato buone intenzioni fin dall’inizio, con un’importante occasione parata da Donnarumma su Beukema. Tuttavia, al 21° minuto, la situazione è cambiata drasticamente: Di Lorenzo è stato espulso per un fallo, lasciando i suoi compagni in dieci per oltre settanta minuti. Questo evento ha segnato un punto di non ritorno per gli azzurri.

La reazione del Manchester City

Con l’uomo in più, il Manchester City ha avviato un assalto al fortino del Napoli. Nonostante gli sforzi di Milinkovic-Savic, autore di alcune parate decisive, la pressione dei Citizens è diventata insostenibile. Politano ha contribuito a salvare un gol sulla linea, ma la difesa partenopea ha dovuto fronteggiare ondate di attacchi avversari.

Il secondo tempo: la resa dei conti

La ripresa si è aperta con il gol di Haaland al 56°, che ha realizzato un colpo di testa su assist di Foden, portando il City in vantaggio. La reazione del Napoli, già in difficoltà, si è complicata ulteriormente con questo primo gol. La squadra di Conte ha tentato di reagire, ma le forze erano ormai ridotte e gli avversari hanno continuato a dominare.

Il raddoppio e la conclusione della partita

Al 65° minuto, Doku ha raddoppiato per il City dopo un’impressionante azione personale che ha messo in difficoltà la difesa napoletana. La partita si è conclusa con un inevitabile senso di rassegnazione per il Napoli, che ha visto svanire le sue speranze di ottenere punti preziosi in Champions.

