Roma, 24 set. (askanews) – Visita a sorpresa di Papa Francesco alla camera ardente in Senato per Giorgio Napolitano. Il Pontefice, appena rientrato dal viaggio a Marsiglia, è arrivato in carrozzina a Palazzo Madama, si è a lungo soffermato davanti al feretro nella Sala Caduti di Nassiriya e a parlare con Clio, la compagna di una vita di Napolitano. Poi, uscendo, ha scritto un lungo messaggio di dedica sul libro delle presenze.