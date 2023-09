Napolitano: Boccia (Pd), 'oggi grande omaggio alla sua figura e al suo impegno per il Paese'

Roma, 26 set. (Adnkronos) – "Ho partecipato con grande emozione al saluto che il Parlamento, le istituzioni italiane, i capi di Stato presenti, hanno tributato a Giorgio Napolitano. Ho molto apprezzato gli interventi delle personalità che hanno ricordato la sua figura e il suo impegno per la nostra democrazia e per una politica alta al servizio dei cittadini, il suo europeismo lungimirante, e ho ascoltato con affetto i ricordi dei suoi famigliari. Sono convinto che martedì prossimo al Senato sapremo ricordare nel giusto modo il suo impegno e il suo amore per il Parlamento che considerava il luogo dove la rappresentanza politica deve trovare le migliori soluzioni per i problemi della collettività". Così il presidente dei senatori del Partito democratico, Francesco Boccia, avvicinato dai giornalisti a palazzo Madama, ha commentato la cerimonia in ricordo di Giorgio Napolitano.