Napolitano, Camusso: un presidente con una grande attenzione al lavoro

Roma, 24 set. (askanews) – “Il presidente Napolitano ha una lunghissima storia, una grande presenza nella storia della Repubblica, è difficile riassumerlo brevemente ma se penso al periodo in cui l’ho conosciuto meglio, che è quello in cui era presidente della Repubblica, non c’è dubbio per esempio che era un presidente con una grande attenzione al lavoro e al riconoscimento dei corpi intermedi che, considerata l’epoca, era già una cosa molto importante”.

Così Susanna Camusso, senatrice Pd ed ex leader della Cgil, ha voluto ricordare il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, dopo avergli reso omaggio alla camera ardente in Senato.