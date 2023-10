Napolitano: De Cristofaro, 'si misurò con nodo sinistra ancora irrisolto'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – "Come dirigente del Pci, Napolitano è stato avversario di quella concezione di una certa diversità comunista che nella cultura politica del partito era invece predominante; ne vedeva, non senza ragioni, i rischi dell'isolamento politico e di un'idea dell'appartenenza che considerava inefficace. Penso però che non valutasse sufficientemente il rischio opposto, quello di una normalizzazione che avrebbe finito col negare la ragion d'essere stessa di una identità politica. Eppure il nodo ancora oggi irrisolto della sinistra italiana resta esattamente quello con cui si misurò Giorgio Napolitano. Come incarnare, cioè, le istanze di cambiamento e la visione di un'altra idea del mondo e della politica, senza per questo rinchiudersi in un isolamento autoassolutorio? Come fare politica, cioè, con realismo, senza per questo sacrificare la propria identità?" Lo ha sottolineato il senatore di Alleanza Verdi Sinistra, Peppe De Cristofaro, ricordando nell'Aula di Palazzo Madama la figura del Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano.