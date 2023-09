Napolitano: famiglia in raccoglimento in sala Nassirya

Roma, 24 set. (Adnkronos) – Sono riuniti in sala Nassirya i familiari di Giorgio Napolitano per un momento di raccoglimento in attesa dell'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha accolto la moglie Clio, i figli Giulio e Giovanni e i nipoti, lasciando poi la sala. "Un momento tra di loro, in attesa del Capo dello Stato", ha detto La Russa.