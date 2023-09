Napolitano: figlio Giulio, 'ha sempre agito per rinnovamento politica e istituzioni'

Napolitano: figlio Giulio, 'ha sempre agito per rinnovamento politica e ...

Napolitano: figlio Giulio, 'ha sempre agito per rinnovamento politica e ...

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Per il bene dell'Italia e del suo ruolo in Europa e nel mondo ha sempre sperato ed agito per il rinnovamento della politica e delle Istituzioni ed ha accettato con sacrificio e senso del dovere il prolungamento estremo delle sue più alte responsabilit&ag...