Napolitano: Fini, 'aveva rispetto sacrale della Carta, il complotto? Spazzatura'

Roma, 26 set (Adnkronos) – "Un uomo molto rigoroso. Che diventava puntiglioso tutte le volte che si trattava di rispettare o di difendere l’equilibrio tra poteri dello Stato. Vede, Giorgio Napolitano ha avuto un rispetto sacrale della Costituzione". Lo dice Gianfranco Fini, al 'Corriere della sera', aggiungendo: "Mai, neanche una volta ho sentito fare al presidente Napolitano considerazioni o anche solo accenni al dibattito politico-partitico in corso allora".

L'ex presidente della Camera sottolinea: "La teoria secondo cui l’allora capo dello Stato fosse il regista di un complotto per far cadere Berlusconi con la mia complicità non solo è infondata ma anche offensiva. Con falsi racconti degni della spazzatura che continuano a circolare". Fini, tra l'altro, parla di Napolitano come un capo dello Stato "attento oltre ogni scrupolo al rigorosissimo rispetto delle sue prerogative, alla necessità di non travalicarle in nessun caso".