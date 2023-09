Napolitano, fuori dal Senato tanti cittadini in fila per rendere omaggio

Napolitano, fuori dal Senato tanti cittadini in fila per rendere omaggio

Roma, 24 set. (askanews) – Non solo autorità e politici, tante le persone comuni che si sono messe in fila di mattina fuori da palazzo Madama per rendere omaggio al feretro del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano allestita in Senato.

Già qualche centinaio di persone a meno di un’ora dall’apertura al pubblico nella fila che arriva dall’ingresso

principale del Senato fino a Sant’Ivo alla Sapienza.

La camera ardente resterà aperta oggi fino alle 19 e domani dalle 10 alle 16. Martedì, invece, si svolgeranno i funerali laici per la prima volta nell’emiciclo di Montecitorio.