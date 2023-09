Napolitano: G.Letta, 'altissimo senso Istituzioni anche durante Governi Berlusconi'

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Quello che non è mai venuto meno in Giorgio Napolitano è stato l'altissimo senso delle Istituzioni che ha sempre guidato il suo impegno politiche anche nelle prove per lui forse più difficili come durante i Governi Berlusconi". Lo ha a...

Roma, 26 set. (Adnkronos) – "Quello che non è mai venuto meno in Giorgio Napolitano è stato l'altissimo senso delle Istituzioni che ha sempre guidato il suo impegno politiche anche nelle prove per lui forse più difficili come durante i Governi Berlusconi". Lo ha affermato Gianni Letta, nel suo intervento alla Camera per la commemorazione del Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano.

L'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha quindi ricordato le parole pronunciate dall'allora deputato del Pds durante il dibattito alla Camera sulla fiducia al primo Governo Berlusconi nel 1994, al termine del quale il premier si alzò dal suo banco per andare a stringergli la mano. "Non ho dimenticato quella stretta di mano -ha sottolineato Letta- orgoglioso di esserne stato, con Giuliano Ferrara, testimone diretto, anche perchè sembrò segnare la nascita di un bipolarismo mite, garbato nei toni e costruttivo negli intenti, nel quale il Presidente Napolitano forse non ha mai rinunciato a sperare".