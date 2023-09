Napolitano, Gasparri: momenti di polemica ma l'ho sempre rispettato

Roma, 24 set. (askanews) – “Quando era presidente della Camera io esordivo in Parlamento. Quindi ho avuto modo di conoscerlo, l’ho sempre rispettato, ci sono stati momenti di forte polemica, ricordavamo con altri protagonisti del tempo quando era ministro dell’Interno, ci furono interventi che determinarono accesi confronti; quando sono stato capogruppo del Pdl in Senato con il governo Berlusconi, ci furono momenti…, il decreto che non si fece sul caso Englaro, la vicenda del 2011, però c’è sempre stato un dialogo, ho avuto sempre modo di rispettare il presidente”.

Così il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ricordando il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, dopo avergli reso omaggio alla camera ardente a palazzo Madama.