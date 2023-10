Napolitano: Gasparri, 'si impara sempre anche da avversari'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo imparato che si entra qui dentro con una buona cultura di base, l'improvvisazione non paga mai e che si impara sempre qualcosa nel confronto del Parlamento e della democrazia anche dal proprio avversario, che può rimanere distinto e distante da no...

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – "Abbiamo imparato che si entra qui dentro con una buona cultura di base, l'improvvisazione non paga mai e che si impara sempre qualcosa nel confronto del Parlamento e della democrazia anche dal proprio avversario, che può rimanere distinto e distante da noi, ma con il quale in questo luogo si può combattere e discutere e con il quale ci si può capire. Con questo spirito non servile ma sincero il Gruppo Forza Italia si unisce al ricordo del Presidente Napolitano". Lo ha affermato nel suo intervento nell'Aula di Palazzo Madama il senatore di Fi Maurizio Gasparri.