Napolitano: il figlio Giulio, 'politica era scelta etica e motivazione morale'

Roma, 26 set. (Adnkronos) – "Per mio padre la politica non era solo un'attività intellettuale: era scelta etica e motivazione morale; partecipazione fisica e affettiva, insieme alle persone, ai lavoratori, ai cittadini, nelle campagne, nelle fabbriche, nei centri di studio e di cultura, nelle assemblee popolari, nelle piazze d'Italia, a cominciare da quelle della sua Napoli; nelle sezioni e nelle feste di partito, come nelle Aule parlamentari; negli uffici ministeriali e istituzionali, giorno dopo giorno senza mai risparmiarsi". Lo ha affermato Giulio Napolitano, ricordando la figura del padre, il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio.