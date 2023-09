**Napolitano: Mattarella alla Camera per funerali**

**Napolitano: Mattarella alla Camera per funerali**

Roma, 26 set. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto alla Camera per i funerali del suo predecessore, Giorgio Napolitano. Il Capo dello Stato si è quindi recato nella Sala dei ministri, dove sono il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e quello d...

Roma, 26 set. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto alla Camera per i funerali del suo predecessore, Giorgio Napolitano. Il Capo dello Stato si è quindi recato nella Sala dei ministri, dove sono il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e quello della Corte costituzionale, Silvana Sciarra. Qui verranno accolti i rappresentanti degli Stati esteri arrivati in Italia per rendere omaggio al Presidente emerito.