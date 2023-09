Napolitano: Serie A, 5000 euro di multa a 5 club per mancato rispetto del 1' di silenzio

Napolitano: Serie A, 5000 euro di multa a 5 club per mancato rispetto del 1...

Roma, 25 set. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A ha inflitto una multa di 5000 euro a Empoli, Fiorentina, Verona, Lazio e Udinese per il mancato rispetto da parte dei loro tifosi del minuto di silenzio disposto dalla Figc in omaggio al presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, morto a 98 anni lo scorso venerdì. Per lancio di oggetti sono state sanzionate Lecce (4.000 euro), Milan (1.500) e Salernitana (1.500).