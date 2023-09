Napolitano: Unterberger, 'lo ricorderemo sempre come un grande amico delle Autonomie'

Roma, 25 set. (Adnkronos) - La Presidente del Gruppo per le Autonomie Julia Unterberger ha reso omaggio questo pomeriggio al Presidente Giorgio Napolitano presso la camera ardente allestita in Senato, portando le condoglianze del Gruppo alla famiglia. “Al suo ritorno in Senato - ha detto la se...

Roma, 25 set. (Adnkronos) – La Presidente del Gruppo per le Autonomie Julia Unterberger ha reso omaggio questo pomeriggio al Presidente Giorgio Napolitano presso la camera ardente allestita in Senato, portando le condoglianze del Gruppo alla famiglia.

“Al suo ritorno in Senato – ha detto la senatrice della SVP – il Presidente Napolitano scelse di aderire al nostro Gruppo. Questo per noi è sempre stato motivo di vanto e orgoglio. Lo ricorderemo sempre come un grande amico delle autonomie speciali. Ed è bello leggere in queste ore i tanti messaggi di stima e cordoglio che giungono da tutto il mondo. Sono la cifra di quanto importante e prezioso sia stato il suo operato prima come politico e poi come Presidente della Repubblicana italiana.”