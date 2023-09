Nardella apre incontro su città progressiste con Hidalgo

Firenze, 29 set. (askanews) – Firenze teatro di un’iniziativa “molto molto importante” con “ospiti di grande rilevanza politica dalle città più importanti d’Europa” per parlare di “ambiente, inclusione sociale e sviluppo sostenibile”. Così il sindaco del capoluogo toscano Dario Nardella ha presentato ai giornalisti assieme alla sindaca di Parigi Anne Hidalgo l”incontro “Le città progressiste per un’Europa democratica e solidale”, che si tiene al Teatro Niccolini.

“A me piace come sindaco di Firenze ma lo seguirei in tutti i suoi ruoli perché è un grande leader politico”, ha detto Hidalgo riferendosi a Nardella.