Nasa: Artemis II è a metà strada verso la Luna

Johnson Space Center (Texas), 4 apr. (askanews) – La missione Artemis II è a metà strada nel viaggio verso la Luna.”La missione continua a procedere bene nel complesso e l’equipaggio è di ottimo umore. Attualmente, si trova a oltre 100.000 miglia dalla Terra e a circa 150.000 miglia dalla Luna.” ha dichiarato Lakiesha Hawkins, vicedirettrice del programma Artemis della NASA, durante una conferenza stampa in Texas.Il viaggio rappresenta una tappa fondamentale della campagna statunitense per il ritorno sulla Luna. Una volta giunti a destinazione gli astronauti effettueranno un sorvolo lunare e raccoglieranno dati scientifici sulla superficie del nostro satellite.Gli astronauti sono stati molto impegnati in questi giorni, ma hanno raccontato di essere rimasti colpiti dalla vista “mozzafiato” della Terra dallo spazio.”Sapevo che avremmo visto questo, ma niente ti prepara all’emozione che toglie il fiato di vedere il tuo pianeta natale”, afferma l’astronauta Christina Koch.All’inizio della prossima settimana, è previsto il giro intorno al satellite, un’impresa che non realizzava da più di 50 anni