Nasce a Milano “The Corner”, il primo Digital Landmark

Roma, 4 apr. (askanews) – Inaugurato a Milano “The Corner”, il primo Digital Landmark italiano e secondo in Europa dietro al londinese di Piccadilly Circus. Un impianto angolare imponente di 350 mq a Milano porta Garibaldi, la stazione ferroviaria nel cuore pulsante del business district.

Il primo digital Landmark italiano nasce grazie alla stretta collaborazione tra Mercurio Adv, concessionaria di pubblicità esterna della Famiglia Guastoni e di Filippo De Montis, con Altagares.

Filippo De Montis, Ad Mercurio srl: “Un ledwall di 350 mq ad altissimo contenuto tecnologico, in grado di erogare creatività in 3D e in risoluzione 5 k”.

Un impianto all’avanguardia di oltre 55 metri di lunghezza per 6 di altezza, in grado di realizzare esperienze immersive e 3D.

Simone Maltempi, amministratore Delegato di Altagares: “Sono molto contento e orgoglioso di questo prodotto perché credo possa rispondere alle esigenze del mercato e della città, soprattutto in un momento come questo non propriamente facile per la situazione economica attuale”.