Nasce "Academy Wmd" per favorire la formazione qualificata

Napoli, 22 mag. (askanews) – Ridurre le distanze che esistono tra domanda e offerta di lavoro qualificato: è l’obiettivo di ‘Academy Wmd’ lanciata a Napoli nel corso World Metrology Day, l’unico evento in ambito industriale del Sud dedicato alla Metrologia, al Collaudo Dimensionale, Controllo Qualità, Automazione, Industria 4.0 e Stampa 3D destinato alle aziende del comparto aeronautico, automotive e ferroviario.

L’Academy in particolare si propone come collegamento tra enti formatori, scuole, università e aziende. “Dal Wmd lanciamo l’Academy – dice Alfonso D’Aria, presidente del Wmd e ceo di Mes Group, a margine della tre giorni di eventi – Si tratta di un progetto innovativo che prova a creare l’unione tra risorse, competenze e industrie che cercano personale altamente qualificato. L’Academy è così una opportunità per neolaureati e neodiplomati che hanno bisogno di accrescere le loro competenze, competenze necessitate dalle nuove tecnologie e ricercate dalle imprese. E come Academy ci poniamo come raccordo di tutto ciò”.

Il Wmd – che, a Napoli, è stato accolto negli spazi del Museo Ferroviario di Pietrarsa – ha registrato una partecipazione record, sia in termini di presenza delle principali aziende dei settori interessati sia per il numero di visitatori qualificati. “Chi viene a Wmd trova l’esposizione delle nuove tecnologie a disposizione dei settori del comparto aeronautico, automotive e ferroviario – dice Erika Capasso, coordinatrice del’evento Wmd – E ancora un’area workshop con convegni dedicati al Controllo Qualità, Internazionalizzazione e Sostenibilità; e poi un’area B2B dove le aziende, pmi ma anche grandi gruppi come Avio o Leonardo, possono incontrarsi e sviluppare nuovi accordi commerciali”.