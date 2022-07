Nasce al Politecnico di Milano il Metaverse Marketing Lab

Milano, 11 lug. (askanews) – Accompagnare le imprese nel nuovo mondo virtuale, per scoprire insieme nuovi linguaggi e opportunità di business. Nasce il Metaverse Marketing Lab, un progetto della School of management del Politecnico di Milano che è stato portato avanti con Una e Upa con la collaborazione de Il salotto di Milano. Un’iniziativa di filera per far incontrare chi propone tecnologie, chi investe in marketing ed è vicino alle imprese, come sintetizza Lucio Lamberti, responsabile scientifico del Metaverse Marketing Lab.

“In un periodo storico in cui si parla tanto di metaverso e tutto viene condotto al metaverso riteniamo che ci sia bisogno di ricerche autorevoli che siano in grado di aiutare l’ecosistema degli utenti potenziali del metaverso a capire definizioni, scenari evolutivi e possibili utilizzi delle tecnologie legate al metaverso per finalità di business”.

Il Metaverse Marketing Lab permetterà di osservare le buone pratiche nel mercato, tracciare scenari evolutivi e analizzare il comportamento del consumatore nella realtà immersiva, grazie alla possibilità di monitorare le emozioni con i sensori biometrici del Politecnico di Milano.

“Il metaverso è un sistema, è un mondo basato sulla tecnologia, quindi il Politecnico può fare sostanzialmente qualunque cosa. E’ la casa del Politecnico, potrebbe avere delle implicazioni forti sul design, sull’informatica, ma anche sulla simulazione di guida di un veicolo e quindi sulla meccanica. Nel Metaverse marketing lab la School of management, il dipartimento di ingegneria gestionale, studia quelle che sono le applicazioni per il mondo del marketing”. Per imparare a sfruttare tutte le opportunità del nuovo mondo.