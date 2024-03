Nasce FAIR, la nuova Fondazione per il Gioco Responsabile

Roma, 6 mar. (askanews) - È stata presentata a Roma la Fondazione FAIR, costituita su iniziativa di Sisal per affrontare con determinazione le sfide della tutela dei consumatori e del Gioco Responsabile in Italia. La Fondazione testimonia l'attività svolta da Sisal di studio e prevenzione del gioc...

Roma, 6 mar. (askanews) – È stata presentata a Roma la Fondazione FAIR, costituita su iniziativa di Sisal per affrontare con determinazione le sfide della tutela dei consumatori e del Gioco Responsabile in Italia. La Fondazione testimonia l’attività svolta da Sisal di studio e prevenzione del gioco problematico, con l’obiettivo di contribuire alla ricerca, all’ascolto e all’innovazione nel campo del Gioco Responsabile. FAIR, infatti, rappresenta una novità per la sua apertura a tutte le organizzazioni per coinvolgere e includere tutti gli attori del settore per affrontare in maniera scientifica la sfida cruciale per il futuro dell’industria del gioco.

“FAIR si impegna a fronteggiare le complessità del Gioco Responsabile con indipendenza, rigore scientifico e trasparenza” ha dichiarato Matteo Caroli, Presidente della Fondazione. “Il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico sono composti da esperti provenienti da diverse discipline, terzi rispetto al mondo del gioco ma capaci di osservare le questioni da prospettive diverse e proporre approcci solidi dal punto di vista scientifico e della ricerca. Approfondiremo tematiche cruciali come i comportamenti, la comunicazione, la relazione con i giocatori e l’uso e l’impatto della tecnologia per contribuire concretamente alla promozione di un modello di Gioco Responsabile basato su evidenze e conoscenze approfondite, che consenta di sviluppare soprattutto proposte e azioni preventive rispetto ad eccessi nell’attività di gioco. Ci impegneremo anche per favorire il rafforzamento delle normative, delle azioni istituzionali e dei comportamenti delle imprese per una concreta diffusione del gioco responsabile”

Basata sull’analisi delle migliori pratiche a livello globale, la Fondazione si propone di offrire un modello unico di ricerca e studio indipendente, creando un ecosistema condiviso e accessibile a tutti. Contestualmente alla presentazione della Fondazione, è stato illustrato anche il manifesto con cui FAIR si propone di incidere sul futuro dell’industria del gioco: conoscere la realtà per comprendere e contrastare il gioco d’azzardo, proteggere i giocatori e sostenere strategie di prevenzione per favorire l’innovazione per il gioco responsabile.

La Fondazione si impegnerà a promuovere un modello di ricerca indipendente per fornire dati e stimoli alle istituzioni e a tutti gli attori del settore, sostenendo l’adozione attiva di un modello condiviso di Gioco Responsabile capace di portare in Italia proposte innovative e standard già sperimentati con successo all’estero.