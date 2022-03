Nasce Finage group per startup e aziende che mirano alla crescita

Milano, 30 mar. (Labitalia) – Nasce oggi Finage group, il nuovo marchio che raggruppa i servizi di advisory in ambito finanziario offerti da Finage consulting, Finage tech, Finage tax legal e dalla collegata Adway consulting. Il gruppo, guidato da Marcello Riva, Vincenza Giacobbe, Adriano Perotti e Christian Carpino, può contare su oltre 30 professionisti che hanno maturato esperienze nei settori della finanza agevolata, dell’innovazione e trasformazione tecnologica e della finanza d’impresa, e si rivolge a che mirano alla crescita con un orientamento strategico all’Innovazione, alla Sostenibilità e all’Internazionalizzazione.

Finage group nasce a Milano, dove si trovano gli uffici principali, mentre a Torino si trova la sede di riferimento per il nord ovest del paese, situata presso l’innovation square center. La gestione capillare delle attività di advisory sul tutto il territorio nazionale è assicurata da presidii strategici a Treviso e Vicenza per il nord est, Bologna per il centro e Napoli per il sud Italia. I profondi mutamenti dello scenario economico globale, generati sia dall’emergenza sanitaria che ha investito i mercati internazionali negli ultimi due anni, sia dalle recenti tensioni geopolitiche, hanno portato le imprese del nostro Paese alla necessità di accelerare ulteriormente quel processo di crescita e rinnovamento che già da tempo richiedeva di essere attuato.

La competizione sui mercati è oggi ancora più selettiva, e richiede l’adozione di un diverso approccio al business, fondato su capacità di visione e coraggio nel programmare investimenti orientati all’innovazione e alla trasformazione dei processi, dei prodotti e dei servizi. Allo stesso modo, la domanda di servizi di consulenza finanziaria da parte di pmi e grandi Imprese, ha subito una radicale trasformazione. Il modello di advisory sempre più richiesto porterà a premiare quei Partner qualificati in grado di fornire risposte adeguate a problematiche complesse e spesso differenziate.

Sarà la capacità di Integrazione dei servizi offerti il fattore che potrà rendere efficace l’affiancamento strategico ad un’impresa impegnata in progetti di sviluppo altamente innovativi e sostenibili. Finage group nasce dunque con questi presupposti: fornire servizi integrati di advisory in ambito finanziario pienamente calibrati sulle reali esigenze di startup, pmi e grandi imprese che mirano alla crescita puntando su innovazione, sostenibilità e internazionalizzazione.

La riorganizzazione a livello di gruppo rende dunque più agevole offrire risposte adeguate alle mutate esigenze del nostro sistema imprenditoriale, raggruppando sotto un unico marchio competenze altamente qualificate.

Finage Consulting guida l’impresa nell’articolato settore della finanza agevolata monitorando quotidianamente sia i bandi diretti e indiretti gestiti a livello europeo, nazionale e regionale, sia il quadro delle misure e incentivi resi disponibili dai singoli Paesi, per identificare e ottenere il miglior mix di strumenti in relazione agli obiettivi di sviluppo delle imprese che operano in settori chiave: internazionalizzazione, innovazione e trasformazione digitale, economia circolare, start up d’impresa, formazione, ricerca e sviluppo, euro progettazione. Finage tech è la divisione che offre servizi di project management a supporto dei processi innovativi di trasformazione tecnologica d’impresa, integrandoli con le opportunità offerte dal piano industria 4.0. Operando come innovation manager gli interventi a favore di startup, pmi e grandi imprese si concentrano sulla cosiddetta 'quarta rivoluzione industriale' fondata sull’utilizzo di macchine intelligenti, interconnesse e collegate alla rete: digitalizzazione, trasformazione dei processi, cyber security e blockchain.

Finage tax&legal opera nell’ambito della corporate finance e della fiscalità aziendale, assicurando il giusto bilanciamento tra investimenti e coperture, una gestione più efficace della finanza ordinaria e straordinaria, un dialogo più agevole con il sistema bancario. La divisione può contare su competenze altamente qualificate: gestione contabilità e bilanci, consulenza societaria, tributaria e fiscale, analisi finanziaria e andamentale, controllo di gestione e tesoreria.

AdWay consulting è la società collegata al Gruppo Finage che opera come advisor finanziario per le imprese che operano nel nord ovest del Paese (Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria).

La costituzione del Gruppo Finage ha portato ad un completo rinnovamento dell’immagine aziendale. Il nuovo marchio Finage group, declinato graficamente nei marchi che identificano le divisioni Finage consulting, finage tech, finage tax legal e la collegata adway consulting, esprime i concetti di Integrazione dei servizi, riconoscimento in un sistema valoriale unico e condivisione di un metodo di lavoro esclusivo. La nuova immagine aziendale di gruppo trova naturale espressione anche sul web. Il nuovo sito internet www.finagegroup.it si integra con i social media Linkedin, Facebook e Twitter completamente rinnovati nella veste grafica.