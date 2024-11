Nasce il nuovo Data Center di TIM Enterprise

Torino, 22 nov. (askanews) – Le città italiane diventeranno più sostenibili grazie allo sviluppo tecnologico. Il binomio composto da sostenibilità e transizione digitale fa parte della missione di TIM Enterprise, la business unit del Gruppo TIM. Con il suo patrimonio di tecnologie e professionalità, l’azienda mette a disposizione di pubbliche amministrazioni e grandi clienti la propria offerta di connettività fissa e mobile, abbinata al cloud, all’Intelligenza Artificiale, alla cybersicurezza e all’Internet delle cose. Tutti strumenti che contribuiscono alla costruzione della smart land, ovvero di un territorio più sicuro e più vivibile grazie all’utilizzo delle tecnologie. Ne ha parlato Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di TIM, durante l’Assemblea Anci 2024 di Torino.

“Con Anci abbiamo intrapreso un percorso iniziato molti anni fa che ci aiuta ad avvicinarci ai territori, per raccogliere le esigenze di sindaci e trasformarle in nuove opportunità. Sono sempre più numerose le amministrazioni che hanno compreso l’importanza dell’innovazione per rendere le città più sostenibili, sicure e vivibili. Siamo già al fianco di numerose realtà che hanno scelto di diventare smart grazie alle soluzioni che realizziamo. Abbiamo infatti una piattaforma di intelligenza artificiale che consente alle amministrazioni locali di poter prendere decisioni in tempo reale basandosi su dati da noi raccolti e processati velocemente, per gestire la città, dall’inquinamento dell’aria allo smaltimento dei rifiuti”.

TIM, inoltre, ha annunciato un importante investimento di circa 130 milioni di euro per far crescere TIM Enterprise nel Cloud e costruire un nuovo Data Center di ultima generazione. Grazie a queste risorse e a ulteriori interventi, la capacità complessiva del Gruppo TIM salirà a 125 MegaWatt (+25 MW), confermando la leadership nel mercato della colocation in Italia. L’investimento rientra nel profilo di Capex incluso nel Piano Industriale 2024-2026 già comunicato al mercato.

“Una novità che diventerà molto importante per noi e per il paese: abbiamo appena stanziato un investimento di 130 milioni per un nuovo data center a conferma che siamo un’azienda che fa innovazione. Sarà costruito alle porte di Roma e avrà degli spazi dedicati all’intelligenza artificiale. È una infrastruttura che rende TIM ancora più protagonista nel mondo del cloud e nella gestione di dati che saranno sempre più importanti”.

Il nuovo Data Center verrà realizzato nei pressi di Roma, sarà operativo entro la fine del 2026 e si andrà ad aggiungere ai 16 già esistenti e dislocati su tutto il territorio nazionale.