New York, 1 apr. (askanews) – I 6.000 dipendenti di un magazzino Amazon a Staten Island, a New York, hanno votato a favore dell’adesione al sindacato: una mossa rivoluzionaria e una bruciante sconfitta per il gigante dell’e-commerce, che ha combattuto con una campagna molto aggressiva gli sforzi di sindacalizzazione dell’azienda. E’ festa tra i lavoratori di Amazon.