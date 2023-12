Nasce il Tempio della Luna Bianca

Roma, 7 dic. (askanews) – Da manager a sciamana. Il percorso di vita di Elena Ronzio (@elena_ronzio su Instagram) è diventato poi un percorso professionale, dando vita all’Accademia olistica dell’anima, un’Accademia tutta al femminile certificata a livello mondiale: “Una donna alla volta può illuminare il mondo – spiega la Ronzio. Da questo assunto, ho dato vita a un progetto che intende cambiare radicalmente le donne nelle relazioni familiari e quelle sociali. Senza dimenticare l’aspetto lavorativo che è altrettanto importante. Credo, anzi sono convinta, che ogni donna abbia diritto di risvegliare la propria anima e quindi evolvere”.

Il cambiamento dunque è del resto l’aspetto che impaurisce maggiormente: “Le donne -continua la Ronzio- sono nate e cresciute in una società per loro opprimente. Un problema atavico e difficile da superare. Per questo, propongo la purificazione del grembo e molti altri sistemi energetici per cancellare dalla loro memoria questo input negativo e liberarle da lacci e lacciuoli. L’obiettivo è di insegnare alle donne la loro vera essenza, di farle abbandonare una zona di comfort sostanzialmente inadeguata e di esprimere la propria voce, il proprio diritto di essere come si è. Questo è, del resto, il principio base dello sciamanesimo femminile, le cui prime tracce hanno un’origine lontana, riconducibile ad almeno 25mila anni fa”.

Accettare se stesse attraverso è dunque l’obiettivo che viene perseguito attraverso diversi percorsi proposti dall’Accademia olistica dell’anima: “Puntiamo -spiega ancora la Ronzio- alla ciclicità delle stagioni che porta a riconoscere i tempi della propria vita e a sperimentare, perché no, il proprio potere personale. Lavoriamo per portare la spiritualità nella vita quotidiana della donna allo scopo di risolvere in modo concreto i problemi che vive e di riscoprire l’autostima e l’amore. Tutto questo per trasformarla insomma in una guerriera, tenace e combattiva che possa trovare il coraggio insieme ad altre donne di affrontare la vita e attraversarla. Rientra in questa dimensione il progetto del Tempio della Luna bianca, un cerchio di donne in abbonamento mensile ad un bassissimo costo. Un luogo Sacro in cui riappropriarsi della propria autenticità”.