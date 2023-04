Nasce in Italia la Space Factory 4.0 di Thales Alenia Space e Asi

Milano, 27 apr. (askanews) – Nasce in Italia la Space Factory 4.0, un sistema di fabbriche spaziali di piccoli satelliti dislocate su tutto il territorio. Capofila dell’iniziativa è Thales Alenia Space (Joint Venture tra Thales 67% e Leonardo 33%) che ha firmato con l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) il contratto per lo sviluppo del progetto, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) che prevede la creazione di un Raggruppamento Temporaneo di imprese che, oltre alla stessa Thales Alenia Space in Lazio, include Argotec, in Piemonte, CIRA in Campania e Sitael in Puglia e Toscana.

Un sistema di aziende interconnesse con la filiera – comprese startup e centri di ricerca – per creare un hub produttivo avanzato per programmi spaziali nazionali, europei e internazionali. Thales Alenia Space, in qualità di mandataria, consoliderà le competenze industriali del nostro Paese nella realizzazione e verifica di componenti e parti di satelliti. Il consorzio implementerà sistemi di automazione e digitalizzazione dei processi per costruire satelliti avanzati, in particolare nel settore dei micro e piccoli satelliti che includono le famiglie Platino e Nimbus. La Space Factory offrirà i mezzi e gli strumenti specifici per produrre satelliti avanzati in un’ampia gamma che va dalle grandi infrastrutture di satelliti di alcune centinaia di kg alle costellazioni di satelliti di poche decine di chilogrammi.

Uno degli elementi chiave del progetto è la realizzazione di una facility interamente digitale per la progettazione, produzione e test di satelliti. Si tratta di un vero e proprio digital hub che utilizzerà tecnologie avanzate durante tutte le fasi della realizzazione di un satellite, quindi progettazione, assemblaggio integrazione e test, incluso gemelli digitali, tecniche di realtà virtuale e aumentata, simulatori integrati con la filiera ed elementi di automazione.