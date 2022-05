Nasce la Fondazione Lux Lucis: investire sull’uomo del futuro

Milano, 11 mag. (askanews) – Cultura, ricerca, educazione e formazione. Sono questi i quattro pilastri intorno ai quali è stata costituita la Fondazione Lux Lucis, nata con l’obiettivo di favorire la crescita della persona, il miglioramento della vita e della società. Il progetto è stato presentato a Milano nel Palazzo delle Stelline.

“Lux Lucis – ha detto ad askanews Tonino Salsone, presidente della Fondazione Lux Lucis – nasce da un’esigenza laica, da un’esigenza illuminata: persone che si sono trovate a discutere di valori comuni e che vogliono fare qualcosa di buono per la società in un’ottica sinergica, collaborando con gli enti pubblici, collaborando con le fondazioni si che si occupano di assolvere i bisogni, anche quelli più elementari.

Noi abbiamo deciso di partire dal benessere”.

Per il biennio 2022-2023 la Fondazione ha pianificato iniziative sociali e scientifiche che vogliono concorrere al miglioramento del mondo. Ma l’approccio di Lux Lucis all’umano non si limita alla sfera tecnica e materiale. “Noi con questa Fondazione – ha aggiunto Salsone – vogliamo contribuire a divulgare nella società e tra le persone l’esigenza che l’uomo abbia anche un contenuto di spiritualità”.

Lo spirito è una parola che ritorna spesso, insieme ad altre come confronto e dialogo. E come primo progetto sostenuto da Lux Lucis è stata presentata una ricerca scientifica che sta investigando il ruolo dei mitocondri. “La scoperta alla quale stiamo lavorando – ci ha spiegato il professor Enzo Soresi, primario emerito di Pneumologia all’Ospedale di Niguarda a Milano – è la possibilità di avere finalmente un esame che studi il mitocondrio e la sua capacità di lavoro. Il mitocondrio è il batterio che ci dà l’ossigeno, il nostro organismo è ricco di miliardi di mitocondri, quindi più sapremo della sua capacità di lavoro, più sapremo come essere longevi e in buona salute grazie a questo batteri mitocondriali, che vanno nutriti, che vanno coccolati e che vanno attivati con azioni fisiche”.

Oltre che sul benessere fisico e sulla ricerca spirituale, la Fondazione ha annunciato che investirà anche su altri due grandi filoni: il pensiero libero e la giustizia sociale.

“Lux Lucis – ha concluso il presidente Salsone – non è altro che un incubatore di idee e un incubatore di risorse”. Che, nelle intenzioni della Fondazione, punta a sostenere tutti i progetti che possono portare verso quell’Uomo del futuro che è la base e l’obiettivo di tutto il progetto.