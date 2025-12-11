Roma, 11 dic. (askanews) – Nasce l’Intergruppo parlamentare “Benessere Acustico”, un nuovo organismo trasversale che si propone di promuovere un rinnovato impegno istituzionale sui temi della salute uditiva, della qualità acustica degli ambienti e dell’impatto del rumore sulla vita delle persone. L’Intergruppo è istituito su iniziativa dell’on. Luciano Ciocchetti, vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, con il sostegno di Udito Italia, onlus impegnata nella promozione e sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione e del benessere uditivo.

Abbiamo parlato con l’On. Luciano Ciocchetti, vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati:

“L’intergruppo parlamentare sull’udito e sul benessere dell’udito nasce dall’iniziativa di questo ente del terzo settore Udito Italia Onlus che da anni, da 16 anni, porta avanti una grande iniziativa su tutto il territorio nazionale di prevenzione, di assistenza, di cura, di portare la cura dell’udito come un fatto assolutamente importante sia nella parte preventiva, cioè prevenire i troppi rumori che purtroppo oggi la nostra società ci offre, farsi controllare e se c’è un problema poter intervenire perché oggi grazie alla scienza, alla tecnica, alle tecnologie abbiamo degli strumenti che consentono di poter intervenire direttamente sia con cure farmacologiche oppure con dispositivi medici di particolare importanza come le protesi acustiche digitali, come gli impianti cocleari e quindi bisogna con loro diffondere questa cultura della prevenzione e di curare l’udito perché è un modo per poter rimanere all’interno di una società”.

La presentazione ufficiale presso la Sala Tatarella della Camera dei Deputati. Ad affiancare l’onorevole Ciocchetti, sono intervenuti il giornalista di Rainews 24, Alberto Puoti; la presidente di Udito Italia, Valentina Faricelli; la presidente del Comitato scientifico di Udito Italia, Marcella Marletta.