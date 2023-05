Nasce l'Rtt Index: TeamSystem e Csc monitorano la salute imprese

Milano, 11 mag. (askanews) – Monitorare lo stato di salute delle imprese italiane in tempo reale, con un indice che riesce ad analizzare mese dopo mese il fatturato delle aziende di tutti i macrosettori economici. E’ l’Rtt Index, elaborato dal Centro studi di Confindustria e TeamSystem. La tempestività è l’elemento chiave dell’Rtt Index che in pochi giorni indica la direzione congiunturale. Federico Leproux, ceo del gruppo TeamSystem. “Pensiamo che oggi la velocità e l’affidabilità del dato e dell’informazione, sviluppare una intelligenza propria possa essere la chiave per sviluppare decisioni di business tempestive e accurate in un mondo che cambia sempre più velocemente. Questo che abbiamo fatto oggi con il Centro studi di Confindustria è un inizio, un esempio, tantissimi altri indicatori possono essere sviluppati”.

L’Rtt Index fotogra lo scenario con mesi di anticipo rispetto ai dati statistici tradizionali. Grazie all’analisi dei dati, sappiamo che ad aprile 2023 l’economia italiana ha rallentato dopo due mesi di crescita: l’Rtt Index segna 96,4 punti, in calo rispetto ai 100 di marzo. Alessandro Fontana, direttore del Centro studi di Confindustria.

“Noi recuperiamo semplicemente tutte le fatture emesse dalle 200mila società che sono clienti di TeamSystem e da quelle costruiamo un fatturato medio e vediamo come varia mese dopo mese. Il grandissimo vantaggio di questo indicatore è l’enorme tempestività. Quattro diverse macro aree su tutti e quattro i settori, industria, costruzioni, servizi e anche agricoltura e anche diverse fasce dimensionali delle imprese. Siamo su un campione di 200mila società che non è un campione: è una quota dell’universo, l’Rtt Index ha grande affidabilità perché se seguite i dati rispetto a quelli che sono stati pubblicati in passato riesce a seguire esattamente gli stessi tracciati”. Uno strumento utile quindi per tenere sotto controllo il mercato e per adeguare le policy aziendali in tempo reale.