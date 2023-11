Nasce NOI DISTRIBUZIONE, Buttarelli: "Racconterà il settore"

Milano, 15 nov. (askanews) – È partita l’avventura di NOI DISTRIBUZIONE, il magazine digitale che racconta il mondo della Distribuzione Moderna. Un modo nuovo di parlare del settore, come ha sottolineato da Carlo Alberto Buttarelli, Presidente di Federdistribuzione. “Nasce da oggi – spiega Buttarelli – NOI DISTRIBUZIONE, il magazine digitale che racconta il mondo della Distribuzione Moderna attraverso le storie che mettono al centro il lavoro delle persone e imprese che sono impegnate quotidianamente al servizio di milioni di italiani.”

NOI DISTRIBUZIONE darà voce alle persone e alle attività del settore, al valore delle professioni e al rapporto con le comunità locali, all’evoluzione del commercio moderno e alle sfide che lo attendono in chiave di sostenibilità e digitalizzazione. Obiettivi che prendono forma nel Manifesto del magazine.

“NOI DISTRIBUZIONE è un progetto partecipato e sostenuto dalle aziende distributive che ospiterà contenuti che nel tempo tratteranno” – prosegue Carlo Alberto Buttarelli – “con uno stile pensato soprattutto per non addetti ai lavori, i tanti temi che riguardano il settore. Abbiamo deciso di raccontare, le progettualità, la relazione con le comunità locali, i cambiamenti che il settore distributivo affronta, il valore del lavoro e delle persone che, con tanto impegno, lavorano quotidianamente spesso ‘dietro le quinte, ‘ e che merita di essere condiviso per riaffermare il ruolo importante che il settore della Distribuzione Moderna ricopre nel nostro Paese”.

Il nuovo progetto, dunque, è pronto a raccontare il “dietro le quinte” del settore della Distribuzione Modena ed è stato sviluppato grazie al supporto dell’agenzia StoryFactory, del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia e dell’agenzia BEA – Be a Media Company.