Nasce Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo

Roma, 21 apr. (askanews) – Definire la road map per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità del settore del trasporto aereo. È questo l obiettivo del Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo, promosso da Aeroporti di Roma, con il supporto scientifico del Politecnico di Milano.

Il Patto nasce per dare una svolta radicale al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità nel settore del trasporto aereo nell’ambito dell’Agenda 2030, come spiega l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone: “il Patto consiste nella volontà di fare sinergia tra tutti gli attori del sistema, sia della sfera produttiva degli aeroporti, ma anche tutti gli attori che possono concorrere alla transizione ambientale, per definire un piano di azioni concreto, gestire le aspettative in un percorso che si prospetta complesso e difficile e definire quali sono effettivamente le ricette attuabili per ottenere la transizione completa del settore aereo e definire infine quali saranno le condizioni al contorno, quindi quali saranno le policy di supporto abilitanti questa transizione”.

Il trasporto aereo produce circa il 2% delle emissioni globali di CO2, ma è comunque fortemente impegnato per raggiungere livelli sempre più elevati di sostenibilità e per ridurre le proprie emissioni. Da qui l’importanza del Patto come conferma il ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili, Enrico Giovannini: “tutti gli aeroporti ormai sono indirizzati verso questo obiettivo. Aeroporti di Roma è certamente tra i leader, non solo nazionali, in questa ricerca e le buone pratiche possono essere estese all’interno delle rinegoziazioni, delle concessioni, dunque dei piani economici finanziari che comunque vanno fatte nel quadro del nuovo piano generale degli aeroporti che stiamo predisponendo insieme a Enac”.

Il Patto è aperto a tutti gli attori del comparto e a luglio sarà presentata una prima sintesi dei lavori svolti .