Nasce ‘Up2Stars’, il programma di Intesa Sanpaolo per 40 startup

Milano, 17 feb. (askanews) – Valorizzare le giovani startup, farle crescere e individuare per loro un mercato di sbocco. Sono gli obiettivi di ‘Up2Stars’ programma di accelerazione e valorizzazione delle startup italiane ideato da Intesa Sanpaolo. Quattro call, una ogni due mesi, per un totale di 40 aziende coinvolte entro la fine dell’anno. Anna Roscio, Executive director Sales and Marketing per le imprese della divisione Banca dei territori di Intesa Sanpaolo.

“Volevamo immaginare un percorso che ci consentisse di essere più vicino alle startup, di coglierle e di trovare delle sinergie industriali e con i progetti di sviluppo del gruppo. E al tempo stesso mettere a disposizione un percorso di accompagnamento e di crescita volto al rafforzamento delle idee imprenditoriali e alla managerialità di questi imprenditori”.

La raccolta delle idee sul sito di Intesa Sanpaolo partirà il 18 febbraio per le startup del Digitale e dell’industria 4.0.

Poi toccherà ai settori della Bioeconomia, con focus su Agri e Food Tech, del Medtech e Healthcare per finire con l’Aerospace. Al termine di ogni bimestre è previsto un demo day per far incontrare le startup con le imprese mature e gli investitori.

“Lavorare con le startup e lanciare una call dedicata si inserisce nel quadro di sviluppo, accompagnamento e partnership che noi vogliamo avere con le imprese. Auspichiamo di poter intercettare startup innovative e di cogliere i nuovi trend e farle incontrare con le nostre imprese per contribuire alla transizione digitale e sostenibile che il paese deve affrontare”. Una transizione che vede l’innovazione al centro, con le startup che possono diventare strumento di rilancio dell’economia nazionale.