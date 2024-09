Nasce World Kids Academy: la prima community di inglese per unire giovani studenti da tutto il mondo

(Adnkronos) - Milano, 17/09/2024 - Uno dei modi migliori per imparare una lingua è immergersi in essa. Secondo l'Università di , l'uso pratico e quotidiano di una lingua ne facilita l'apprendimento. Traendo spunto da numerosi studi, l'università sottolinea il...

(Adnkronos) – Milano, 17/09/2024 – Uno dei modi migliori per imparare una lingua è immergersi in essa. Secondo l'Università di , l'uso pratico e quotidiano di una lingua ne facilita l'apprendimento. Traendo spunto da numerosi studi, l'università sottolinea il valore dell'interazione con le persone, dell'ascolto della lingua e della pratica nel parlare, per rafforzare l'apprendimento. Per questo Novakid, società attiva nel settore Edtech con la sua piattaforma globale per lo studio della lingua inglese, ha progettato un ambiente studiato per incoraggiare soprattutto i bambini a immergersi nella lingua inglese e a parlarla.

A luglio è stata lanciata, in contemporanea in 50 Paesi, la World Kids Academy, vera e propria community pensata per gli studenti di inglese delle tre fasce principali di età (4-6, 7-12, 13-17). Qui i partecipanti sono coinvolti in conversazioni guidate da un insegnante madrelingua per un massimo di 6 studenti alla volta.

La World Kids Academy di Novakid nasce in risposta a una ricerca approfondita e a un sondaggio effettuato proprio dall’azienda, da cui è risultato che il 48% dei genitori chiedeva che i propri figli potessero praticare di più l'inglese.

L’ascolto è uno degli aspetti fondamentali nel processo di apprendimento di una lingua. Abituarsi ai differenti accenti, permette di immergersi in quello che sarà l’inglese del lavoro. “La filosofia di Novakid – spiega Max Azarov, CEO e founder dell’azienda – è quella di creare una comunità globale di giovani e impegnati studenti di inglese che permetta ai ragazzi di creare amicizie profonde e significative tra culture e paesi diversi. World Kids Academy è davvero in linea con questa visione, poiché offre agli studenti ancora più opportunità di connettersi, imparare, impegnarsi e migliorare. Gli studenti non si limitano a imparare una nuova lingua, ma la usano per fare amicizia con altri coetanei di tutto il mondo, immergendosi sia nella lingua che nelle altre culture”.

La pratica orale costante permette di acquisire naturalezza e fluidità e di vincere, così, la naturale timidezza che spesso blocca chi sta iniziando l’apprendimento di una seconda lingua. Le sessioni di conversazione di gruppo offrono agli studenti la possibilità di comunicare e connettersi tra loro in un ambiente online accessibile e sicuro. Grazie alle dimensioni ridotte della classe – non più di sei partecipanti per sessione – è facile per loro interagire con fiducia.

Positivi fin da subito i primi riscontri da parte dei piccoli utenti e dei genitori. "È stata una gioia vedere i nostri studenti divertirsi e partecipare attivamente alle conversazioni, acquisendo al contempo una comprensione profonda e duratura dell'inglese", conclude Max Azarov. "Fanno domande, condividono le loro opinioni e danno vita alla lingua".

About Novakid

Novakid è una pluripremiata piattaforma di apprendimento online della lingua inglese per bambini. Offre lezioni online divertenti e coinvolgenti, esercitazioni di lingua inglese individuali e di gruppo con insegnanti madrelingua e quasi madrelingua certificati ed esperti. Ogni lezione, della durata di 25 minuti, è un'entusiasmante combinazione di apprendimento linguistico full-immersion, giochi e attività studiati per affascinare ed educare i giovani studenti.

Novakid ha impartito oltre 18 milioni di lezioni a più di 550.000 studenti dalla sua nascita nel 2017. Il programma integra l'apprendimento scolastico offrendo ai bambini un luogo sicuro per la pratica dell'inglese e i materiali si basano sull'apprendimento attraverso il gioco. La padronanza dell'inglese apre ai ragazzi un mondo di opportunità accademiche e di carriera.

