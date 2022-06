Nasce “You”, per sensibilizzare giovani sugli obiettivi Onu 2030

Roma, 1 giu. (askanews) – Nasce il progetto “YOU-Youth for ONU United”, letteralmente “Gioventù Unita per l ONU”, promosso da AIASC – Ass.ne Italiana Arte, Sport e Cultura in collaborazione con Double e con il sostegno della Regione Lazio. L’iniziativa, presentata a Roma, alla Casa del Cinema, si inserisce nel quadro del raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e punta a sensibilizzare i giovani attraverso l arte, la danza e lo sport, sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Alla presentazione è stato proiettato il corto “Noi Siamo YOU”; tra gli ambasciatori del progetto anche il giovane cantautore Leo Gassman, che ha prestato la sua voce.

“Ritengo sia un progetto fondamentale per sensibilizzare la mia e le future generazioni su un tema importante come la salvaguardia dei mari e del nostro Pianeta. Noi ragazzi abbiamo il dovere di fare ciò che non è stato fatto negli ultimi anni e che si inizia a fare solo adesso, abbiamo un grande potere nelle nostre mani e una grande responsabilità”.

Un progetto pluriennale che mette al centro i giovani,

con numerosi eventi e appuntamenti fino al 2030 e un team di ambasciatori, tra artisti, figure pubbliche e associazioni operanti su territorio regionale e nazionale.