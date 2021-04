Per nascondere un tatuaggio, è possibile usare vari prodotti di make up, ma anche una crema che ha il compito di coprirlo in maniera omogena.

I tatuaggi sono delle vere e proprie forme d’arte. Si tratta di disegni incisi sulla pelle che non sempre catturano l’attenzione altrui. In alcune occasioni, è possibile nascondere un tatuaggio ricorrendo a metodi e rimedi efficaci che aiutano a coprirlo.

Vediamo quali sono e come fare.

Nascondere un tatuaggio

In alcune occasioni, quali un matrimonio oppure un colloquio di lavoro o una occasione di prestigio, bisogna nascondere un tatuaggio in quanto rischia di dare una pessima opinione di sé stessi e non essere valutati per una professione o una posizione di rilievo. Si può coprirlo, magari in seguito a un concorso di bellezza o servizio fotografico.

Per nascondere un tatuaggio, un rimedio valido ed efficace è senza dubbio il make up che, non solo abbellisce alcuni aspetti del viso, ma permette anche di coprire e correggere alcune imperfezioni o instetismi che possono dare nell’occhio.

Per nascondere un tatuaggio con il make up, bisogna munirsi di tutto l’occorrente necessario: dai pennelli alla cipria passando per il fondotinta e il correttore.

Si tratta di un procedimento molto rapido da fare tranquillamente a casa e che permette di ottenere ottimi risultati. Prima di tutto, bisogna pulire molto bene la zona intorno al tatuaggio in modo da rimuovere eventuali residui. Si consiglia di stendere il trucco nel modo migliore in modo che abbia una lunga durata.

Il correttore va scelto in base al colore della carnagione e va steso sul tatuaggio con un pennello o spugnetta per il trucco. Bisogna sfumare i bordi e lasciare asciugare per alcuni minuti. Si applica poi il fondotinta che può essere sia in crema che liquido. Il fondotinta, a differenza del correttore, non va stesso, ma picchiettato con movimenti leggeri. A quel punto, fissare il tutto con la cipria in modo da completare il trattamento.

Nascondere un tatuaggio: consigli

Oltre al make up che è considerato l’idea migliore per nascondere un tatuaggio, ma anche correggere alcuni difetti e inestetismi, sono altri i metodi altrettanto validi sui quali è necessario puntare per ottenere importanti risultati.

In commercio si trovano anche diversi prodotti specifici, come dei fondotinta speciali e coprenti che hanno proprio la funzione di nascondere un tatuaggio e coprirlo. Si consiglia di optare per prodotti waterproof, ovvero resistenti all’acqua. Questo tipo di fondotinta è molto usato anche al cinema da esperti del settore.

Al lavoro si può coprire e nascondere un tatuaggio indossando un abbigliamento che sia adeguato per non dare troppo nell’occhio. Nel caso di un tatuaggio sulle gambe, le donne possono indossare dei leggings o pantaloni, mentre per gli uomini le camicie lunghe qualora il disegno fosse sulle braccia.

Durante un colloquio professionale o sul luogo di lavoro, si può nascondere questa forma d’arte indossando dei foulard anche sotto forma di sciarpa o pashmina che dà un look diverso. Sono tantissimi anche i cerotti e le fasciature da usare per nasconderlo, soprattutto se si tratta di un tatuaggio dalle piccole dimensioni. Insieme a questi prodotti, anche Cover Plus Tattoo è la giusta soluzione.



Nascondere un tatuaggio: il miglior rimedio

Oltre a tutti questi consigli e metodi che sono stati forniti, per nascondere un tatuaggio e altre imperfezioni, in modo da coprirle in occasione di qualche evento importante, la soluzione è Cover Plus Tattoo. Si tratta di una crema a copertura totale che non solo nasconde e copre il tatuaggio, ma è anche utile per vari inestetismi e imperfezioni della pelle.

E’ riconosciuta la migliore crema per coprire i tatuaggi grazie ai suoi benefici e semplicità di utilizzo. Inoltre ha un ottimo rapporto qualità prezzo. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un prodotto di ottima qualità, molto efficace e che funziona come dimostrano le recensioni disponibili sul sito ufficiale. Inoltre, è una crema che va bene per qualsiasi tipo di tatuaggio, anche quelli maggiormente scuri. Ha un effetto nature per cui nessuno si accorgerà di questo piccolo aiuto che si usa.

Un prodotto made in Italy, adatto a qualsiasi tipo di pelle, anche quelle che sono maggiormente delicate e sensibili. Molto facile d’applicare perché basta un minuto per ottenere risultati importanti. Una crema professionale che si basa su una formula e composizione usata da moltissimi artisti del make up sia per film che rappresentazioni teatrali.

Gli stessi esperti consigliano Cover Plus Tattoo in quanto ha un basso costo e dona risultati straordinari in pochi secondi. Inoltre, si può tranquillamente usare senza l’ausilio di esperti.

Per l’acquisto del prodotto, considerando l’originalità ed esclusività, non è disponibile nei negozi fisici oppure online, ma soltanto sul sito ufficiale per cui bisogna registrarsi, inserendo i propri dati nel modulo e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. La crema è in offerta al costo di 49€ invece di 78€ con la spedizione gratuita. Per il pagamento ci si può affidare a Paypal, carta di credito oppure anche in contanti al corriere che porta il prodotto direttamente a casa.

