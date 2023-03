Home > Askanews > Nashville, Biden: posso solo chiedere al Congresso di intervenire Nashville, Biden: posso solo chiedere al Congresso di intervenire

Roma, 28 mar. (askanews) – “Non posso fare altro se non supplicare il Congresso di agire in modo ragionevole”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando ai giornalisti dalla Casa Bianca prima di partire per la Carolina del Nord, per un tour che rilancerà il suo piano di investimenti negli Usa, dopo la sparatoria avvenuta nella scuola elementare cristiana a Nashville.

