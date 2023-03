Un’insegnante della scuola di Nashville, quando ha visto la killer entrare armata di fucile, è subito corsa verso di lei per fare da scudo ai suoi alunni.

Nashville: prof corre incontro alla killer per salvare gli alunni

Quando ha visto la killer Audrey Hale entrare nella scuola di Nashville con il fucile, l’insegnante e preside della Covenant School non ha esitato ed è corsa verso di lei per fare da scudo ai suoi alunni. La donna è una delle vittime del massacro avvenuto per mano di un’ex alunna, che è costato la vita a sei persone, tra cui tre bambini. Katherine Conce è stata trovata da sola in un corridoio della scuola, dove è stata uccisa dalla killer. Russ Pulley, consigliere comunale di Nashville, ha spiegato che la 60enne era impegnata in un video collegamento su zoom quando è stata informata della presenza di una persona armata a scuola. La donna ha subito terminato la riunione ed è andata a cercare la killer.

“Mi risulta da un testimone della scuola che Katherine Koonce era su una chiamata Zoom quando ha sentito il primo sparo. Ha immediatamente terminato la chiamata, si è alzata e si è diretta verso l’assassino. Ha fatto quello che fanno i presidi: ha protetto i suoi figli” ha raccontato Pulley. Secondo John Drake, capo della polizia di Nashville, l’insegnante avrebbe cercato di fermare la killer. “C’è stato uno scontro, ne sono certo lo si può capire dal modo in cui il corpo senza vita della preside giaceva nel corridoio” ha spiegato Drake.

La donna ha cercato di proteggere i suoi alunni

Katherine Koonce aveva già compiuto tutti gli sforzi possibili per proteggere i suoi alunni. “Ha fatto tanto per quei bambini. Conosceva ogni singolo studente per nome” ha spiegato un genitore alla Bbc, mentre un altro ha ricordato che “ha fatto di tutto per aiutare quando le famiglie non potevano permettersi delle cose trovando sempre il modo per farli restare“. Nel massacro alla Covenant School sono rimasti uccisi altri due membri dello staff, Cynthia Peak e Mike Hill, e tre piccoli studenti di 9 anni, Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs e William Kinney.