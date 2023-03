Nashville, protesta al Campidoglio del Tennessee: stop alle armi

Roma, 29 mar. (askanews) – Protesta fuori dal Campidoglio del Tennessee a Nashville contro la violenza delle armi, all’indomani della sparatoria nella scuola elementare in cui sono rimasti uccisi tre bambini e tre adulti. La manifestazione, a cui hanno aderito decine di persone, è stata organizzata dall’associazione Moms Demand Action for Gun Sense in America. Esposti cartelli con scritto “Basta” e “Mai più” dopo l’ennesima tragedia in una scuola.

Il presidente americano Joe Biden ha rilanciato la sua richiesta al Congresso affinché approvi la legge sul divieto delle armi d’assalto, in modo, ha detto, da togliere “le armi da guerra dalle nostre strade”.