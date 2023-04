Naso alla francese: alternative alla chirurgia

Per un naso alla francese, sono diverse le opzioni alla chirurgia tra cui il make up e la ginnastica facciale che danno ottimi risultati.

Il naso è una parte che si trova al centro del viso e, come gli occhi, la bocca, costituisce un biglietto da visita. Può avere una conformazione antiestetica che risulta non essere in armonia con il resto del viso causando disagio e bassa autostima. Per avere il naso alla francese, sono diverse le opzioni valide che prescindono dalla chirurgia.

Naso alla francese

Sono diversi i tipi di naso, ma quello alla francese è considerato uno dei migliori. Il naso alla francese, secondo molti, è un naso perfetto proprio per la sua forma e le dimensioni molto piccole. Ha dimensioni ridotte, è corto e si contraddistingue per un dorso incavato e la punta all’insù. Per molto tempo, è stato identificato come simbolo e canone di perfezione.

Un tipo di naso comune a molti, anche se in Francia è quello maggiormente tipico della fetta della popolazione. Si tratta di una forma e di un canone di perfezione diventato molto conosciuto nel tempo. Il profilo è molto armonico e si armonizza bene con il resto del viso. Proprio per questa ragione, è uno di quelli maggiormente richiesti e desiderati.

Un naso alla francese è molto piccolino e dalle narici contenute. Un modello di perfezione dal punto di vista estetico al punto che, al momento di sottoporsi alla rinoplastica, molte desiderano un naso di questa forma. Secondo gli esperti, il modello di profilo nasale perfetto è quello corrispondente a Kate Middleton, la Duchessa di Cambridge.

Naso alla francese: alternative

Avere un naso alla francese è il desiderio di molte, ma la rinoplastica, quindi l’intervento di chirurgia estetica non è la sola opzione. Coloro che desiderano un nasino molto piccolo e all’insù, non bisogna sottoporsi a una operazione che comporta sempre delle difficoltà e dei rischi, ma è bene affidarsi ad altre alternative.

Tramite il make e up e la tecnica del contouring, in particolar modo, è possibile ottenere ottimi risultati in breve tempo senza spendere cifre spropositate. Con il gioco di luci e ombre che questa tecnica comporta è possibile scolpire i lineamenti del viso e del naso ottenendo così un profilo che è apprezzato e senza troppi complessi.

Ovviamente per applicare la tecnica del contouring e avere un naso alla francese senza chirurgia, bisogna usare degli strumenti specifici e prodotti adatti. Dalla palette per contouring alla terra passando per la cipria, sono i prodotti male up che permettono di armonizzare il volto e correggere i difetti o inestetismi.

Oltre al make up, è possibile poi optare per la ginnastica facciale con esercizi adatti e mirati per ottenere un naso gradito. In commercio si trovano anche dei correttori in silicone come Rhino Correct che aiutano ad avere risultati ottimali con il minimo sforzo e senza la chirurgia.

Naso alla francese: correttore nasale

Per non sottoporsi a un intervento di rinoplastica che comporta dei rischi e delle complicanze, epr avere un naso alla francese è possibile affidarsi a dei rimedi efficaci. Tra i tanti, il migliore, proprio perché efficace e non invasivo, è Rhino Correct, indicato per coloro che vogliono addolcire la forma del naso senza sborsare un patrimonio.

Si tratta di un tutore in silicone indicato per i casi più lievi e non gravi del setto nasale. Se applicato costantemente permette di correggere i difetti del naso e risolvere alcuni inestetismi. Considerato una ottima alternativa ai filler o alla chirurgia per le sue proprietà e i benefici. Agisce sulle cartilagini e la struttura ossea in modo da dare al naso la giusta forma.

Agisce dall’esterno ed è molto facile da usare dal momento che non irrita la pelle evitando di lasciare cicatrici e segni. Si applica facilmente permettendo di ridurre il naso a patata e ottenere così un aspetto maggiormente armonico e delicato. Permette poi di ripristinare la simmetria, levigando la gobba sul naso.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Riduce poi le dimensioni della punta per conferirgli così una forma maggiormente affusolata e longilinea. Un cambiamento che avviene in modo graduale senza dolore o cicatrici che solitamente seguono un intervento. Si applica in maniera del tutto autonoma sul naso pulito ottenendo ottimi risultati in poco tempo.

Un prodotto come Rhino Correct, proprio per i materiali in cui è realizzato, è anallergico e sicuro, senza presentare effetti collaterali o controindicazioni.

Essendo un prodotto originale ed esclusivo, non si ordina nei negozi fisici o Internet. Per diffidare delle imitazioni, basta cliccare qui per il sito ufficiale, riempire il modulo con i propri dati personali per poter così accedere all’offerta di una confezione a 49€, ma vi sono anche promozioni da valutare secondo le proprie esigenze. Ai fini del pagamento, si sceglie tra le seguenti modalità: Paypal, carta di credito e contanti.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.