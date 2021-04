Naso alla francese: i migliori rimedi senza chirurgia

Per avere un naso alla francese, sono diverse le soluzioni che prescindono dalla chirurgia e dal bisturi.

Il naso è una parte importante del fascino e della bellezza, anche perché, essendo al centro del viso, non passa di certo inosservato. Diverse ragazze vorrebbero il naso alla francese, ma non tutte possono permettersi i costi della chirurgia. Vediamo quale soluzione usare, a prescindere dal bisturi, per ottenere ottimi risultati.

Naso alla francese

Questa parte del viso determina e denota la bellezza di una persona. Molte persone sono insoddisfatte del proprio naso in quanto lo vorrebbero più sottile e adatto al proprio viso, il che comporta anche un disagio psicologico e un complesso difficile da tollerare per molti adolescenti. Il naso alla francese è uno di quelli maggiormente apprezzati e comuni.

Noto anche come naso alla francesina, si caratterizza per un setto nasale curvato che termina verso l’alto.

Per moltissimo tempo, si è identificato il naso alla francese per una forma minuta e ondulata. Un tipo di naso che fa trasparire grande eleganza e sobrietà e proprio per questo molto apprezzato proprio perché esprime finezza e sensibilità.

Si chiama in questo modo in quanto il naso alla francese è molto diffuso nell’area della Francia, sebbene lo si possa trovare in tantissimi altri paesi. Un naso molto adatto alle donne, soprattutto se hanno un viso abbastanza piccolo e tondeggiante.

Per chi vuole un naso alla francese, le possibilità sono diverse e prescindono dalla chirurgia estetica.

Dal momento che la chirurgia estetica ha dei costi esosi, si può anche ricorrere a delle punturine di rinofiller in modo da ottenere un naso alla francese come si desidera. Avere un naso di questo tipo è soprattutto una questione genetica, ma alcuni rimedi possono sicuramente aiutare a migliorarlo senza passare per il bisturi.

Naso alla francese: consigli

In commercio si trovano diverse soluzioni e metodi alternativi che aiutano ad avere un naso alla francese, a prescindere dalla chirurgia e dal bisturi che arreca controindicazioni ed effetti collaterali. In commercio si trovano diversi dispositivi che è possibile ordinare online come Rhino Correct, un correttore nasale che ha il compito di correggere e migliorare l’aspetto e la forma del naso. Bastano davvero pochi minuti al giorno per ottenere un risultato ottimale.

Un altro metodo alternativo ed efficace al tempo stesso è la ginnastica facciale di cui si trovano diversi tutorial che spiegano quali esercizi è possibile eseguire per modellare il naso in modo da modificarne la forma, anche solo di qualche millimetro riuscendo a stare bene con sé stessi. Sono esercizi che aiutano ad allenare i muscoli in modo da armonizzare il viso e avere un naso alla francese come si desidera.

Il modo migliore per ottenere risultati importanti è sicuramente il make up, il trucco che riesce a camuffare i difetti. Grazie ad alcuni prodotti e ai segreti del make up, è possibile con illuminante, fard e cipria, ottenere un aspetto decisamente migliore. Il contouring, ovvero la tecnica dei chiaro scuri, è un metodo efficace in quanto modifica l’aspetto del naso rendendolo più piccolo e sottile.

Basta semplicemente, con gli strumenti che si ha a disposizione, creare delle zone d’ombra in modo da produrre un gioco di luce per rendere il naso piccolo.



Rhino correct: il miglior correttore nasale

Insieme a tutti questi consigli e suggerimenti, la soluzione maggiormente efficace per avere un naso alla francese senza ricorrere al bisturi o alla chirurgia estetica, è sicuramente l’uso dei tutori o correttori nasali. Il miglior correttore nasale che si trova in commercio si chiama Rhino Correct, raccomandato sia da esperti del settore che consumatrici i quali ammettono di essere entusiasti dei risultati che permette di ottenere.

Un correttore adatto soprattutto per i difetti lievi del naso. Rhino Correct è l’alternativa ideale al bisturi e alla chirurgia, adatto per modificare e migliorare l’aspetto del naso. Un dispositivo in silicone anallergico che si adatta benissimo a qualunque tipo di naso.

Grazie ai risultati ottenuti, è riconosciuto universalmente come il correttore nasale ufficiale. Per chi volesse ordinarlo o per saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Corregge i difetti del naso evitando d’irritare la pelle, lasciare rossori. Non ha controindicazioni o effetti collaterali per cui si può usarlo senza danni per la salute. Il tessuto cartilagineo è tirato di 1 o 2 millimetri al mese.

I risultati sono efficaci sin dal primo utilizzo e a distanza di un po’ di tempo si rivelano davvero ottimali. Rhino Correct è un correttore nasale che ha i seguenti benefici:

Assottiglia la cartilagine

Ripristina la simmetria

Corregge il naso a patata e le eventuali gobbe

Dona maggiore armonia sia al naso che ai lineamenti del viso

Corregge il naso all’insù

Garantisce un aspetto migliore ed elegante al setto nasale

Alza la punta.

Bisogna indossarlo per almeno mezz’ora al giorno se si vogliono ottenere effetti importanti e duraturi nel tempo.

L’acquisto di Rhino Correct, essendo esclusivo e originale, non avviene nei negozi fisici o e-commerce, ma tramite il sito ufficiale del prodotto (cliccando qui)dove è possibile ordinare il prodotto compilando il modulo con i propri dati e inviarlo. Il correttore nasale è in promozione stagionale al costo di 49€ per una confezione, ma ci sono anche altre offerte da valutare con la spedizione gratuita. Il pagamento avviene con Paypal, carta di credito oppure direttamente in contanti al corriere al momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.