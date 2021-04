Naso grosso: come valorizzarlo o ridurlo senza chirurgia

Per ridurre il naso grosso, sono diverse le soluzioni possibili da usare che prescindono dal bisturi.

Il naso, trovandosi al centro, dona armonia e simmetria al volto. Non tutti amano il proprio naso e si chiedono come fare, evitando il bisturi e la chirurgia estetica. Per chi ha un naso grosso, ecco come fare per valorizzarlo o ridurlo con metodi alternativi alla chirurgia. Vediamo come fare e il correttore migliore da usare.

Naso grosso: come valorizzarlo

Il naso grosso, alla Cyrano de Bergerac, reso celebre dall’opera di Rostand, non piace molto e rischia di essere fonte di disagio e insicurezza al punto di condizionare la propria vita sociale. Un naso di queste dimensioni è sicuramente segno di grande carattere e forza. Per questa ragione, valorizzarlo nel modo migliore può aiutare ad abbellire questo aspetto e ad aumentare la stima in se stesse.

Per valorizzare un naso grosso e importante, perché non prendere spunto dai personaggi dello spettacolo che trasformano una imperfezione o difetto come questo in un punto di forza. I capelli mossi e ribelli, le trecce o una acconciatura particolare possono sicuramente aiutare a migliorare e ripristinare l’equilibrio di un naso particolarmente importante e di queste dimensioni.

Si può trasformare nel segreto della propria bellezza in modo da renderlo un particolare accattivante. Si può, nel caso di un naso grosso, puntare a rivolgere lo sguardo verso altri lati e aspetti del volto in modo da distogliere l’attenzione. Per esempio, è possibile puntare su un trucco degli occhi che metta in risalto lo sguardo.

Sono diversi i trucchi, i suggerimenti che si possono adottare per valorizzare o ridurre un naso grosso. Il make up, ma anche una acconciatura particolare sono segreti che trasformano questo difetto e inestetismo in un punto di forza. Per chi poi continua ad avere delle difficoltà a convivere con questo lato di sé, è possibile optare per Rhino Correct, un tutore nasale che corregge gli inestetismi del naso.

Naso grosso: consigli

Il naso grosso è da sempre visto come un tabù, ma per chi non è ancora pronta a sfoggiarlo, si possono trovare degli stratagemmi efficaci che aiutano a nasconderlo e camuffarlo nel modo giusto. Alcuni provano a nasconderlo con il make up grazie alla tecnica del contouring, quindi al gioco di chiaro scuri che permette di correggere i piccoli difetti, evitando di ricorrere alla chirurgia.

Per il nose contouring, è possibile usare sia correttori in stick oppure liquidi, ma anche in polvere e la cosa importante è che siano di due tonalità più chiare rispetto all’incarnato della pelle in modo da poter giocare con i colori. Per far apparire il naso maggiormente sottile, bisogna applicare il correttore chiaro ai lati nel naso e sfumare molto bene usando una spugnetta oppure la mano.

La forma delle sopracciglia può influire sulla forma del naso. Nel caso di un naso grosso, è possibile avvicinare le sopracciglia al centro della fronte usando una matita per occhi che aiuta ad assottigliarlo. Si può concentrare l’attenzione sugli occhi o le labbra puntando a colori accesi e sgargianti, come il rosso per la bocca oppure il verde e l’azzurro per risaltare lo sguardo.

Si può ricorrere a una serie di accessori che aiutano a mimetizzare un naso grosso. Per chi porta gli occhiali, meglio optare per un modello dalla montatura proporzionata al viso. Per gli orecchini, si consigliano le tipologie a cerchi XL, pendenti e molto colorati. I cappelli dalla falda larga e arrotondata sono adatti per un naso grosso e importante.

Naso grosso: miglior correttore

Per chi ha un naso grosso e vive con disagio questa imperfezione, è possibile ridurlo optando per dei correttori nasali che si trovano in commercio. Al momento, il migliore, tra i tanti proposti e le varie tipologie, è Rhino Correct. Un correttore nasale consigliato e raccomandato dagli esperti soprattutto per i casi e difetti meno lievi del naso.

E’ considerato il tutore nasale ufficiale grazie ai benefici riscontrati e alla totale sicurezza di utilizzo. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un tutore nasale che agisce sulle cartilagini ed è la migliore alternativa alla rinoplastica e a tutti gli effetti collaterali e controindicazioni che una operazione del genere comporta. Un prodotto che ha avuto tantissimo successo sia tra gli esperti che lo consigliano, ma anche tra i consumatori stessi. Rhino Correct apporta i seguenti benefici:

Riduce le dimensioni del naso

Alza la punta che può cedere per via dell’età

Corregge il naso a patata

Leviga ed elimina le gobbe

Ripristina la simmetria

Assottiglia sia la cartilagine del naso che delle narici

Migliora la respirazione dal momento che favorisce il passaggio dell’aria.

L’uso regolare e costante di questo correttore nasale permette di avere risultati che possono essere visibili sin da subito. Molto facile d’applicare perché basta metterlo sul naso per circa 15 minuti ogni giorno in modo da giovare dei benefici. Un prodotto realizzato con materiale anallergico in silicone che non causa controindicazioni e si adatta anche alle pelli maggiormente sensibili e delicate.

Un prodotto che è stato testato e certificato, segno della sua efficacia e funzionamento.

Un supporto che non è soltanto estetico perché aiuta a far funzionare nel modo migliore le vie respiratorie. Il tessuto della cartilagine si riduce di 1-2 millimetri al mese.

Essendo un prodotto esclusivo e originale, non si può ordinare online oppure nei negozi fisici. Il solo metodo per comprarlo è collegarsi alla pagina ufficiale, riempire il modulo con i dati personali e inviare l’ordine. Il prodotto è in offerta promozionale al costo di 49€ per una confezione, ma ci sono anche altre offerte con la spedizione gratis. Si può pagare con Paypal, carta di credito o in contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.