Naso: i difetti estetici da migliorare senza chirurgia

Per correggere le imperfezioni e i difetti del naso, come un naso troppo grande o a patata, è possibile senza il bisturi grazie a metodi non invasivi.

Le gobbe e altre irregolarità del naso sono spesso un segnale e sintomo di insoddisfazione. Il naso è una parte molto importante per quanto riguarda l’armonia del volto, nel suo insieme Nei prossimi paragrafi proviamo a capire quali sono i difetti maggiormente comuni del naso e come fare a migliorarli con metodi che prescindono dalla chirurgia.

Naso: difetti estetici

Molti soggetti non sempre sono soddisfatti del proprio aspetto. Il naso è una parte del viso che non sempre si ama. Le gobbe, il naso grande o a patata sono solo alcuni dei difetti estetici e delle imperfezioni lievi che riguardano il naso.

I difetti lievi che possono interessare e riguardare il naso sono vari: dal naso troppo grande o piccolo oppure a patata o ancora a sella. Le narici troppo larghe larghe rendono il viso poco proporzionato e asimmetrico. Il setto nasale è un difetto estetico particolarmente grave che può dipendere da fattori congeniti o anche da traumi dovuti a un incidente.

In caso di setto nasale deviato o storto, bisogna ricorrere a un intervento quale la chirurgia per riuscire a ripristinare la simmetria e dare un aspetto maggiormente armonico al viso.

Nel caso di piccoli ritocchi, quali le irregolarità del naso o alzare la punta del naso per avere una forma più alla francese, invece della chirurgia, si può scegliere il rinofiller, un trattamento che è basato su delle iniezioni di acido ialuronico che però non offre risultati definitivi per risolvere i difetti estetici del naso.

Naso: difetti estetici da migliorare

Per risolvere o correggere i difetti estetici lievi del naso, la chirurgia estetica non è la soluzione adatta dal momento che comporta costi alti e ha delle controindicazioni ed effetti collaterali che possono compromettere la salute.

Per i difetti lievi del naso, quali appunto la gobba sporgente sul dorso o un naso troppo grande oppure a patata, è possibile optare per una serie di metodi e rimedi non invasivi e alternativi, quali la classica molletta sul naso oppure Rhino Correct, un dispositivo anallergico che corregge queste imperfezioni dando al viso un aspetto armonico e proporzionato.

Un naso troppo importante o aquilino, ma anche delle narici grandi, sono tutti difetti estetici lievi da trattare e correggere senza la chirurgia estetica. Nel caso di difetti più gravi, quali il setto nasale deviato, gli esperti raccomandano di optare per l’intervento chirurgico che può aiutare a migliorare questo aspetto del naso.

Naso: miglior correttore nasale

Per correggere i difetti estetici del naso e alcune imperfezioni che possono essere un ostacolo, la chirurgia estetica non è consigliata, non solo per gli alti costi, ma anche perché comporta una serie di effetti collaterali e controindicazioni. Per chi si ritiene insoddisfatta del proprio naso e vuole correggerlo, la soluzione migliore e non invasiva è Rhino Correct.

Si tratta di un correttore nasale che permette di ridurre o migliorare e correggere i difetti estetici. Un correttore, un dispositivo anallergico realizzato in silicone medico e consigliato soltanto a chi ha delle imperfezioni lievi, come un naso troppo grande o la gobba. Non è indicato nei casi gravi, come il setto nasale storto per cui è necessario l’intervento.

E’ considerato da esperti e consumatori il tutore nasale ufficiale grazie ai benefici dimostrati e alla sua affidabilità. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Realizzato in silicone anallergico, sicuro e di ottima qualità. Non irrita la pelle e non lascia cicatrici. Agisce sulla cartilagine permettendo di modificarne l’aspetto e l’assetto. Applicandolo in modo costante sul naso, anche solo per pochi minuti al giorno, permette di ottenere ottimi risultati, come dimostrano anche le recensioni che si leggono sul sito ufficiale del prodotto.

Rhino Correct è un dispositivo nasale che corregge il naso a patata, leviga le gobbe presenti sul naso, ripristina la simmetria. Indossandolo quotidianamente, permette di modellare il naso, ridurre la larghezza e grandezza del naso. Un correttore resistente e duraturo nel tempo ed è considerato la soluzione ideale per chi cerca una alternativa all’intervento. Non ha effetti collaterali o controindicazioni, per cui possono usarlo tutti.

Originale ed esclusivo, non si ordina nei negozi fisici oppure online, ma basta collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati personali e approfittare della promozione di una confezione di Rhino Correct al costo di 49€. Per il pagamento, sono consentite le seguenti soluzioni: Paypal, ma anche la carta di credito e i contanti al corriere quando giunge a casa per la consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.