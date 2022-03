Naso leggermente grosso: come rimediare senza chirurgia

Il make up, ma anche un taglio di capelli adatto, insieme a un correttore nasale, sono metodi adatti per correggere un naso leggermente grosso.

Non sempre si è soddisfatti del proprio aspetto e si vorrebbe provare a modificarlo e cambiarlo. Il naso è un aspetto importante del volto perché aiuta ad armonizzarlo. Un naso leggermente grosso è causa sicuramente di sfiducia, ma è possibile rimediare a questo difetto in maniera del tutto naturale, ma efficace e senza l’uso del bisturi.

Naso leggermente grosso

Il naso è una parte molto importante e contribuisce a renderlo unico e diverso. Possono avere forme disparate e un naso leggermente grosso rischia di essere causa di sfiducia e mancanza di autostima. Un naso di tale dimensione comporta delle difficoltà di accettazione e può capitare di sentirsi a disagio con questa parte del corpo.

Un naso leggermente grosso può dipendere da alcune conformazioni delle ossa nasali oppure della zona cartilaginea, o è anche una combinazione di entrambi questi fattori che possono influire. Coloro che si trovano in difficoltà con questo inestetismo del naso, possono cercare di camuffarlo adottando alcuni trucchi e strategie utili.

Un naso di queste dimensioni può essere considerato imperfetto, ma vi sono dei rimedi che permettono di restringerlo e che prescindono dalla chirurgia. Chi ha un naso leggermente grosso può camuffarlo con una tecnica come il nose contouring usando dei prodotti quali fondotinta o anche stick che possono aiutare a camuffarlo e rimpicciolirlo.

Un altro rimedio molto efficace, per non sottoporsi alla chirurgia estetica e quindi alla rinoplastica, che causa sempre controindicazioni o effetti collaterali, è l’uso di una clip quale Rhino Correct che aiuta a minimizzare questo difetto e avere un volto molto più simmetrico e proporzionato.

Naso leggermente grosso: consigli

Per coloro che hanno difficoltà a convivere con un naso leggermente grosso, ci sono una serie di consigli e suggerimenti utili che possono minimizzarlo o correggerlo. Oltre, al trucco, anche un taglio di capelli adatto può mimetizzare un naso grande o comunque imperfetto. Si consiglia di evitare la frangia dal momento che mette ancora più in risalto e in evidenza il naso.

Un ciuffo laterale è l’ideale per spostare l’attenzione su altri aspetti e non sul naso. Si consiglia di optare per un taglio scalato o corto, quasi mascolino da portare un po’ spettinato. Per nascondere un naso leggermente grosso, si può scegliere una lunghezza media e sfilacciata, evitando le acconciature come la coda di cavallo o i tagli troppo precisi.

Ci sono poi una serie di rimedi casalinghi che possono mimetizzare un naso leggermente grosso. Un rimedio classico, ma molto usato e soprattutto efficace è la molletta del bucato da mettere sul naso in modo da restringerlo e diminuirne le dimensioni. In caso contrario, è possibile anche optare per l’uso di alcuni accessori, come gli orecchini prediligendo quelli a cerchio che sono perfetti per un naso di tali dimensioni.

La ginnastica facciale è un esercizio che modella il naso permettendo di accorciarlo. Tutto quello che si deve fare è mettere l’indice sulla punta del naso, premendo e facendo una leggera pressione verso il basso. In questo modo si migliora sia il tono del muscolo che della cartilagine.

Naso leggermente grosso: rimedio

Una soluzione efficace e valida, come dimostrano anche le consumatrici, per il naso leggermente grosso è l’uso di Rhino Correct. Si tratta di una clip, un dispositivo medico realizzato in silicone anallergico che è indicata soprattutto per i casi lievi e non troppo gravi del setto nasale. Si rivela una alternativa dagli esiti e risultati garantiti. Inoltre, a differenza della chirurgia, non lascia segni o cicatrici e ha un costo decisamente inferiore.

Un tutore in silicone che permette di fornire un volto maggiormente simmetrico e proporzionato, riduce gli inestetismi del setto nasale. Un tutore che funziona molto bene dal momento che corregge sia il naso leggermente grosso che quello a patata, elimina le gobbe e ripristina la corretta simmetria.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un dispositivo come Rhino Correct rende il setto nasale più diritto migliorando anche la respirazione. Si consiglia di usarlo in modo costante, anche solo per 15 minuti al giorno, per cominciare a notare i primi benefici. Basta semplicemente applicarlo sul naso facendo in modo che aderisca molto bene alla pelle e lasciarlo lavorare in autonomia.

Una formula brevettata dai massimi esperti del settore, anallergico ed ergonomico per adattarsi a ogni forma del naso. Non solo rimodella il naso, ma risolve anche i problemi legati alla cartilagine e al setto nasale. Grazie a questo correttore nasale, il tessuto della cartilagine si rimodella di 1-2 cm ogni 30 o 45 giorni.

Una formula originale ed esclusiva che non si trova in vendita nei negozi oppure online, ma l’utente interessato deve collegarsi al sito ufficiale della casa di produzione, compilare il modulo con i dati personali e inviarlo approfittando della promozione di una confezione di Rhino Correct al costo di 49€ invece di 78 con il pagamento tramite Paypal, la carta di credito o i contanti direttamente al corriere alla consegna.

