Naso leggermente storto: come rimediare senza chirurgia

Un naso leggermente storto può dipendere da un trauma sportivo o incidente, ma un tutore come Rhino Correct permette di garantire un aspetto più regolare

Il naso è un aspetto molto importante perché dà armonia a un volto. Un naso leggermente storto è sicuramente fonte di disagio e di imbarazzo. Per provare a rimediare e risolvere questo difetto, si può ricorrere a metodi e soluzioni che prescindono dalla chirurgia. Vediamo quali sono e come poter fare per migliorare questo inestetismo.

Naso leggermente storto

Il viso è la parte maggiormente esposta del corpo e di conseguenza qualsiasi difetto del naso rischia di diventare problematico dal momento che può risultare problematico all’interno dei rapporti sociali e porta anche a poca autostima. per rimodellare e migliorare un naso leggermente storto non sempre la chirurgia è la scelta migliore, ma ci si può affidare ad altri metodi.

Un naso leggermente storto può conferire al volto un aspetto non particolarmente gradevole e piacevole, oltre a causare dei problemi e delle difficoltà di respirazione. La chirurgia estetica non è sempre la giusta soluzione, anche perché comporta dei costi e una serie di rischi e di effetti collaterali che è bene vagliare con una certa attenzione.

Il make up, il trucco potrebbe essere la soluzione più adatta poiché riesce a rendere meno evidente il difetto provando a camuffarlo un po’ e dare un aspetto diverso a questa zona del viso. Per raddrizzare il naso leggermente storto, è possibile affidarsi al trucco e alla tecnica del contouring, il gioco di chiaro scuri con pennelli, blush e fard che migliora questo aspetto aiutando ad avere più fiducia in sé stessi.

Ci sono poi una serie di rimedi e soluzioni particolarmente efficaci che hanno un buon esito e permettono di migliorare questo aspetto. L’uso di un correttore come Rhino Correct è particolarmente consigliato, anche perché dona ottimi risultati in poco tempo.

Naso leggermente storto: cause

Avere un naso leggermente storto, quindi dalla forma irregolare, comporta disagio sociale e insoddisfazione nei soggetti dal punto di vista estetico. Prima di capire quali possano essere le soluzioni più indicate, è bene individuare le cause del problema in modo da verificare come sia possibile risolverlo.

Può essere dovuto a un trauma oppure a una deviazione del setto nasale. Il naso leggermente storto potrebbe essere causa di un trauma a causa di un incidente in macchina oppure praticando sport, magari giocando a pallavolo. Può capitare in sport come la boxe o il pugilato, dove è frequente il contatto fisico.

Gli eventi traumatici possono essere di vario e provocare danni più o meno gravi. Un naso leggermente storto può portare a dei problemi con il flusso d’aria e di conseguenza ad avere difficoltà respiratorie e non respirare nel modo corretto. Un colpo al naso è uno dei fattori di rischio principali, ma ve ne sono anche altri.

Può essere anche la conseguenza di fattori genetici oppure della formazione dellindividuo durante lo sviluppo fetale. Un problema che è possibile notare già dalla nascita intervenendo in maniera tempestiva per evitare che la situazione possa peggiorare.

Naso leggermente storto: correttore nasale

Per correggere e trattare il naso leggermente storto, la chirurgia e quindi il bisturi non sempre sono la soluzione indicata. In commercio si trovano rimedi altrettanto validi che offrono ottimi risultati. Uno di questi è l’uso di un correttore, quale Rhino Correct, considerato il migliore del settore. Un correttore indicato per i difetti lievi e non troppo seri o preoccupanti del setto nasale.

Una soluzione efficace che ristruttura e rimodella il naso e altre problematiche di questa zona del viso in modo definito e senza lasciare cicatrici, rossori o anche irritazioni. Per questa ragione, è raccomandato da tutti coloro che vogliono un naso regolare e simmetrico. Si tratta di una clip realizzata in silicone anallergico che risolve alcune delle imperfezioni estetiche del naso.

Grazie ai risultati è definito come il correttore nasale ufficiale.

Un metodo indolore e non invasivo che in 30-45 giorni riesce a modificare e ridurre il tessuto cartilagineo. Si consiglia di usarlo almeno per 15 minuti tutti i giorni se si vogliono avere risultati costanti e importanti. Un tutore che, grazie a dei cuscinetti in silicone, si adatta alla forma del naso e, grazie a una leggera pressione, rimodella la cartilagine.

Un tutore nasale che corregge il naso a patata, ripristina la simmetria, riduce la gobba sul naso. Migliora la respirazione e rende il setto nasale più diritto.

In questo modo si ha un aspetto completamente diverso che permette di migliorare il difetto estetico e l’autostima senza effetti collaterali o interventi invasivi. Si usa in modo molto semplice. Basta applicarlo sul setto nasale in modo che i cuscinetti in silicone aderiscano perfettamente alla pelle.

Originale ed esclusivo, non si ordina online, ma neanche nei negozi. L’utente interessato deve collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i dati e inviarlo per approfittare della promozione di una confezione di Rhino Correct al costo di 49€ con altre offerte da considerare. Si paga con Paypal, carta di credito o anche contanti al corriere alla consegna.

