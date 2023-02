Naso storto: come raddrizzarlo senza bisturi

Per raddrizzare il naso storto, vi sono alternative diverse dalla chirurgia, come gli esercizi o anche il trucco oppure i correttori nasali.

Alcuni aspetti del viso possono essere fonte di imbarazzo e di mancanza di fiducia in se stesse. Il naso è una parte molto importante e proprio per questo, in caso di trauma, è bene pensare ai giusti metodi per dargli la forma desiderata. In caso di naso storto, sono diverse le alternative al bisturi che si possono adottare.

Naso storto

Un naso storto, quindi una forma irregolare, è spesso fonte di insoddisfazione nei soggetti dal punto di vista estetico al punto che non riescono a vivere bene il rapporto con se stesse proprio a causa di questa imperfezione che arriva a condizionare anche i rapporti sociali. Un inestetismo che porta sicuramente a problematiche difficili da accettare.

Prima di capire quale sia la strada giusta da percorrere e le soluzioni da adottare in merito, è bene anche capire quali siano le cause che abbiano portato a questa imperfezione. Solitamente i motivi possono riscontrarsi in seguito a un trauma o incidente anche sportivo, magari sul campo da gioco oppure a una deviazione del setto nasale.

Studiare e individuare bene la situazione permette sicuramente di capire quali sono i rimedi e le soluzioni utili per correggere questo difetto e, quindi, provare a migliorarlo. Il naso storto può essere il risultato di un incidente in auto oppure sportivo, come per esempio nel pugilato, a causa dei continui e ripetuti colpi.

Sono eventi ed episodi di natura traumatica che possono avere anche conseguenze e danni seri, per cui è molto bene capire a cosa si va incontro, prima di avere delle difficoltà che potrebbero protrarsi nel tempo.

Naso storto: alternative

Il bisturi, quindi sottoporsi a un intervento di rinoplastica, in caso di naso storto, non è da considerarsi la migliore soluzione possibile. Sono diverse le alternative che possono dare un aspetto gradevole e migliore al proprio naso senza incorrere in una operazione che non sempre riesce a garantire i giusti effetti.

Per riuscire a raddrizzare il naso e dargli un aspetto più gradevole, vi sono alcuni esercizi che possono aiutare e che sono considerati efficaci. Si consiglia di farli con una certa regolarità in modo da ottenere un naso più bello e lineare. Bisogna usare entrambi gli indici delle dita pressando i lati del naso ed espirare. Un esercizio da ripetere almeno un paio di volte per ottenere i giusti risultati.

Da sempre, le donne, per migliorare il proprio aspetto e apparire più belle, usano il make up. In caso di naso storto, è possibile approfittare di prodotti come la cipria, il fondotinta per camuffare la forma irregolare attraverso la tecnica del contouring, ovvero i chiaro scuri che permettono di darli un aspetto gradevole e proporzionato.

Un altro metodo e alternativa considerata di grande effetto sono i correttori nasali che permettono di migliorarne l’aspetto in modo semplice, naturale, senza sforzi e costi eccessivi. Un rimedio valido e utile che dona risultati immediati.

Naso storto: soluzione migliore

Come si è visto, sono diverse le alternative che si possono adottare in caso di naso storto, ma la migliore, anche secondo il parere dei consumatori, è data da Rhino Correct, un correttore nasale che si consiglia di usare soltanto in casi lievi. Per problemi maggiormente seri, come il setto nasale deviato, è meglio ricorrere alla chirurgia.

Un dispositivo o correttore nasale da posizionare sul naso che va a modificare la struttura cartilaginea in modo da dare una forma maggiormente naturale e proporzionata al naso. I benefici di questo prodotto sono davvero molti, dal momento che non ha particolari controindicazioni senza causare effetti collaterali e non irrita la pelle evitando di lasciare segni o cicatrici.

Inoltre, a differenza di una operazione chirurgica è economico, quindi si va a risparmiare con risultati garantiti sin dalla prima applicazione. Un correttore nasale che va proprio a raddrizzare il naso evitando di sottoporsi a un intervento. Un correttore in silicone che, applicato sul naso, anche solo per pochi minuti ogni giorno, dona importanti benefici.

Per questo è riconosciuto ed utilizzato come la prima alternativa alla rinoplastica per i difetti lievi del naso. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Infatti, un dispositivo come Rhino Correct aiuta a correggere il naso a patata, sollevare la punta, migliorarne l’aspetto e ridurre lo spessore, corregge in caso di gobba lieve. Una clip che va a migliorare la respirazione correggendo anche la forma e gli inestetismi.

Il dispositivo Rhino Correct è altamente originale ed esclusivo

