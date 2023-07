Sta terminando la prima metà di luglio e i numerosi percettori del sussidio di disoccupazione in tutta Italia si chiedono quando sarà accreditata la Naspi relativa al mese di luglio 2023. Precisiamo che Naspi è una sigla che sta per Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego. Si tratta di un sussidio che aiuta economicamente coloro che hanno perso l’impiego in maniera non volontaria. Un classico esempio è quello dei supplenti, ovvero i docenti a tempo determinato: una volta che il loro contratto scade hanno il diritto di ricevere la Naspi. Dopo un po’ di attesa finalmente abbiamo la data di pagamento del mese di luglio.

Naspi luglio 2023: la data di pagamento

A a luglio 2023 si prevede che il pagamento della Naspi verrà effettuato all’inizio della seconda decade del mese, specificamente tra il 10 e il 13 luglio. Tuttavia, è importante notare che la data esatta dipende dalle circostanze individuali e che queste date sono solo indicative, poiché la tempistica può variare da un mese all’altro.

Come calcolare l’importo

Per calcolare l’importo della Naspi per il mese di luglio, ci sono diversi fattori da considerare. In primo luogo, il pagamento dipende dalla retribuzione guadagnata negli ultimi quattro anni. Dopo aver sommato le retribuzioni imponibili di questo periodo, il totale viene diviso per il numero di settimane lavorate nello stesso quadriennio. Questo calcolo determinerà l’importo dell’assegno della Naspi per il mese di luglio.

Successivamente, per determinare l’importo mensile lordo della Naspi, si esegue il calcolo della retribuzione lorda media mensile. Questo viene ottenuto dividendo la retribuzione lorda totale per il numero di settimane lavorate e moltiplicando il risultato per 4,33, che rappresenta la media delle settimane in un mese.

L’importo mensile lordo della Naspi corrisponde al 75% della retribuzione media mensile calcolata in precedenza. Tuttavia, è importante notare che a partire dal sesto mese di ricezione della Naspi, l’importo subisce una decurtazione del 3% ogni mese successivo.