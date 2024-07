Nasrallah: Hezbollah pronto a colpire le città israeliane

Milano, 17 lug. (askanews) - Il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah ha avvertito oggi che il movimento sciita libanese potrebbe presto prendere di mira le città di Israele che finora non sono state sottoposte ai suoi attacchi missilistici se l'Idf "continua a colpire i civili". In un discorso in ...

Milano, 17 lug. (askanews) – Il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah ha avvertito oggi che il movimento sciita libanese potrebbe presto prendere di mira le città di Israele che finora non sono state sottoposte ai suoi attacchi missilistici se l’Idf “continua a colpire i civili”.

In un discorso in occasione della festa sciita dell’Ashura, Nasrallah ha intimato ancora ad Israele di astenersi da un’incursione di terra in Libano.

“Se i vostri carri armati arriveranno nel sud del Libano, non soffrirete per la carenza di carri armati, perché non ne rimarranno più”, ha detto, secondo il canale Al Manar affiliato a Hezbollah.