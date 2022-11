Nassiriya: Ciriani, 'simbolo di impegno Italia per pace e libertà'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – "Nel giorno della strage di Nassirya, quando persero la vita per un vile attentato 13 cittadini italiani, tra militari del 13esimo reggimento Carabinieri di Gorizia e civili, il Parlamento ha deciso di celebrare la 'Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace' a conferma di quanto questo evento abbia segnato la coscienza di tutti gli italiani.

Da allora questa data è diventata il simbolo dell'impegno, spinto fino all'estremo sacrificio, dell'Italia nei vari contesti internazionali per garantire la libertà, la pace e la democrazia. A tutti loro vada il nostro più profondo ringraziamento unito alla certezza che non li dimenticheremo mai". Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.