Nassiriya: Fontana (Fi), 'perenne ricordo per chi ha dato vita per pace e libertà'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – "Sono trascorsi diciotto anni dal tragico attentato di Nassyria, in cui perirono dodici Carabinieri, cinque militari dell'Esercito e due civili. Ed è in questa giornata che il nostro perenne ricordo va alla memoria di tutti i nostri connazionali -uomini e donne delle Forze Armate, del corpo diplomatico, cooperatori e volontari- che hanno dato la vita per contrastare il terrorismo e per affermare pace e libertà, nello spirito degli italiani e dei valori della nostra Costituzione.

Ad essi esprimiamo gratitudine". Lo afferma Gregorio Fontana, deputato di Forza Italia e questore della Camera, al termine della cerimonia che si è svolta a Montecitorio per la celebrazione della 'Giornata del ricordo dei caduti militari e civili per la pace'.